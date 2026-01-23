現役青山学院大生で双子タレント兼インフルエンサーの「はんなみいな」が２３日、東京都葛飾区・金町消防署の一日消防署長に就任し、同区の柴又帝釈天で行われた消防演習に参加した。

「はんなみいな」はアメリカで生まれ、ドイツ育ちの一卵性双子。２００３年９月１９生まれの２２歳で、姉のはんな、妹のみいなともに青学在学中だ。

この日、令和８年金町消防署文化財防火デーに伴う消防演習が行われ、はんなとみいなが放水訓練の指揮を執った。

一日消防署長を終えた感想を聞かれ、はんなが「小学生のころから消防の方々の活動などを目にする機会はありましたが、実際に間近で迫力のある放水演習などを見たのは初めて。訓練を間近で見ることによって、自分たちが普段いかに地域の消防署の方々に支えられているかを実感できたので、とてもいい機会だったと思います」と話せば、みいなは「普段から皆さんは日々訓練と準備をしてきてくださっているのを目の前で見れて、心から安心できるなと思い、本当に感謝しかないなと感じました」としみじみと語った。

今後の活動を聞かれた２人は「今まではインフルエンサーとしての活動がメインでしたが、今年は『映え』だけでなく、私たち２人のキャラクター性をもっと出していきたい」と宣言。「今回の活動を通じて、少しでも何か社会に貢献できる存在になりたいと思いましたので、こうした社会的な活動も積極的に増やしていければ」と続けた。

また、ともにＴＯＥＩＣ９００点以上の持ち主。「言語力」を活かした活動について聞かれると、「私たちの強みであるＳＮＳでの発信力や語学力を活かし、日本語だけでなく英語でも発信することで、海外から日本へ、そして日本から海外へ相互に目を向けるきっかけを作り、その架け橋のような存在になれるよう活動の幅を広げていきたいです」と力を込めた。