【海外市場の注目ポイント】欧州、英国、米国のPMIに注目
本日はユーロ圏及び加盟主要国、英国、米国のPMIが発表される。ドイツおよびユーロ圏は製造業が回復、サービス業が小幅悪化見込み。米国はともに小幅改善見込み。
フランス
01/23 17:15 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （1月） 予想 50.3 前回 50.7 （製造業PMI（購買担当者指数））
01/23 17:15 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （1月） 予想 50.3 前回 50.1 （非製造業PMI（購買担当者指数））
ドイツ
01/23 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （1月） 予想 47.7 前回 47.0 （製造業PMI（購買担当者指数））
01/23 17:30 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （1月） 予想 52.4 前回 52.7 （非製造業PMI（購買担当者指数））
ユーロ
01/23 18:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 予想 49.1 前回 48.8 （ユーロ圏製造業PMI）
01/23 18:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 予想 51.5 前回 52.4 （ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数））
英
01/23 18:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 予想 51.6 前回 51.4 （サービス業PMI（購買担当者指数））
01/23 18:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 予想 50.7 前回 50.6 （製造業PMI（購買担当者指数））
米
01/23 23:45 PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 予想 52.0 前回 51.8 （製造業PMI・速報値）
01/23 23:45 PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 予想 52.8 前回 52.5 （非製造業PMI・速報値）
01/23 23:45 PMI（購買担当者景気指数・速報値） （1月） 予想 52.9 前回 52.7 （コンポジットPMI・速報値）
