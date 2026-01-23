東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【NZ】
消費者物価指数（第4四半期）06:45
結果 0.6%
予想 0.5% 前回 1.0%（前期比)
結果 3.1%
予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)
【日本】
消費者物価指数（12月）08:30
結果 2.1%
予想 2.2% 前回 2.9%（前年比)
結果 2.4%
予想 2.4% 前回 3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)
日銀政策金利（1月）12:07
結果 0.75%
予想 0.75% 前回 0.75%
※要人発言やニュース
【日本】
日銀金融政策決定会合
基調物価は見通し期間後半に2％に到達するとの見方を維持
為替動向が経済物価に及ぼす影響を注意深く見守る必要
貿易政策が経済や企業行動に与える影響を注視する必要
通商政策の影響など不確実性は引き続き残る
高田委員が据え置きに反対、政策金利1％に引き上げ主張
片山財務相
日米市場は変動的、高い緊張感を持って注視
金融市場のろうばいショックは治まったように思う
消費税減税の時期と財源はまだ決まっていない
消費減税に関して海外に正確に届いていなかった
【米国】
トランプ米大統領
NATO第5条を発動すべきだったかもしれない
欧州が米国資産売却なら「大規模報復」
米国はイランに向けて大規模部隊を派遣している
イランの核計画が再開されれば武力で対応する、核は許さない
平和委員会はカナダへの招待を取り下げる
【ユーロ圏】
欧州諸国はトランプ氏の「TACOトレード」に懐疑的
EU当局者と指導者は常に報復の準備をしておく必要があるとの意見で一致
欧州はグリーンランドに関するトランプ氏の態度軟化に納得していない
【NZ】
ブレマンNZ中銀総裁
入ってくるデータを総合的に評価することが重要
さらなる情報を待ち最新のインフレデータを慎重に分析する
※市場の利上げ観測についてブレマン総裁はコメント控える
