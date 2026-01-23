「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（68）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年8月にすい臓がんで亡くなった、夫・桑木知二さん（享年70）が残した言葉を明かした。

増田は2002年6月に当時、音響会社「ギルド・ジャパン」社長を務めていた4歳上の桑木さんと電撃結婚。発表会見では、桑木さんとのウエディングフォトと結婚指輪を披露したが、24年10月、桑木さんが8月21日に亡くなっていたことを公表した。

夫は目の不調で受けた検査をきっかけに、末期のすい臓がんであることが発覚した。夫の意向もあり、抗がん剤治療を受けることなく、約5カ月の自宅療養生活を送った。当時について増田は「最後には再入院することになったんですけど、まだおうちにいた時に」と切り出した。

「私が料理をしていたら、主人がソファーにいてくれて、いろいろお話をしてくれてた」といい、返事をしようと増田が何気なく振り返った際、夫から「ケイ、そんなに素敵な笑顔をしてくれるの」と言われたという。

増田は「その時“えっ”と思ったんですけど、主人は自分ががんになったことで、“ケイごめんね”とか“こんなことになっちゃって”とか、一切ネガティブなことを言うことがない」と振り返った。「でもあとで振り返ってみたら、“ケイ、そんなに素敵な笑顔をしてくれるの”って言ってくれた表情が、なんとも言えない、今まで見たこともないような優しい顔だった」と打ち明けた。

そのため、「こんなに素敵な言葉をかけてもらったなんて、この笑顔を一生大切に、私は主人の分まで生きていかないと」と決意したといい、毎朝、夫の遺影に向かい「“今日の私も、褒めてくれた笑顔が健在ですか”って聞いてから1日が始まるんです」と語っていた。