東海道新幹線が運転再開…豊橋駅で線路に人が立ち入りで一時、浜松―三河安城駅間の上下線で運転見合わせ

2026年1月23日 14時37分 読売新聞オンライン

東海道新幹線は、豊橋駅で線路に人が立ち入ったため、２３日午後１時４４分頃から、浜松―三河安城駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午後２時３１分頃に運転を再開した。