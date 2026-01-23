¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÉ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢½°±¡Áª¤ØÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï£²£³Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¸Å¤¤À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÖÃç´Ö¤È¼Â¸½¤·¤¿Îò»ËÅª¤Ê¼ÂÀÓ¡×
¡¡Àè¤Û¤É½°µÄ±¡¤Ç²ò»¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éºÆ¤Ó³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¿ÍµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£±Ç¯£³¥ö·î¤ÎÂçÊÑÃ»¤¤Ç¤´ü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë£±Ç¯£³¥ö·î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬ÅöÁª¤·¤Æ»Ù±ç¼Ô¤Ë¸å²¡¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹ñ²ñ¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»äÃ£¤¬¤³¤¦¤·¤¿µ¬ÌÏ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·úÀßÅª¤ÊÄó°Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢£µ£°Ç¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£¹£¹£µÇ¯¤«¤é£±±ß¤¿¤ê¤È¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿£±£°£³Ëü¤ÎÊÉ¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë£±£·£¸Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤¬²æ¡¹¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡¢Îò»ËÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë·úÀßÅª¤Ê¹ñ²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦À¯¼£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¤½¤ì¤Ï¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤½¤Î°ìÉ¼¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤¬Ã±¤ËÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·úÀßÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¹ñ²ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢£µ£°Ç¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤¬²¼¤¬¤ê¡¢£³£°Ç¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿£±£°£³Ëü¤ÎÊÉ¤¬Æ°¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀèÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤ó¤À¤È¡£¤½¤Î¼«Éé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÁªµó¶è¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó»äÃ£¤Î¸¶ÅÀ¤ÎÁÛ¤¤¡¢ÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡¢Áªµó¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤éÀ¯¶É¤äÁªµó¤Ç±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÀ¯ºöËÜ°Ì¡¢¹ñÌ±À¸³èºÇÍ¥Àè¡¢·ÐºÑºÇÍ¥Àè¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤À¯¼£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡¢³§¤µ¤ó¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×
¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÊÉ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºòÆü¤³¤Î¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡¢¤³¤ì¤¬º£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Áªµó¤ËÎ×¤à¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü³Û£±£·£¸Ëü¤Þ¤Ç¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»Í¤Ä¿·¤¿¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤¦¤ÁÆó¤Ä¤ÏÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆó¤Ä¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡´ðÁÃ¹µ½ü¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¹µ½ü¤Î°ú¤¾å¤²¤Î²¸·Ã¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¹ñÀÇ¤È¤·¤Æ¤Î½êÆÀÀÇ¤Ï¹µ½ü¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢ÃÏÊýÀÇ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¤Ï¡¢²ÝÀÇºÇÄã¸Â£±£±£°ËüÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ¯¤¹µ¤¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÀÇ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÃÏÊýÀÇ¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¸ºÀÇ¹àÌÜ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÍÞÀ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ú¤²¼¤²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÄÂ¤äºÇ¶á¹â¤¤¡¢½»Âð¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¼Ú¤ê¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò³§¤µ¤ó¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐµÌÜÅª¤ÎÅê»ñ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ïµ¬À©¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ë¡°Æ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¶õ¼¼ÀÇË¡°Æ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢²æ¡¹¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Á¥ó¤·¤¿¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÄó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ë¡°Æ¤äÀ¯ºö¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤¿£±£°£°Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÍÊÎ©¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀã¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿´¨¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª²Á¹âÆ¤Ë¶ì¤·¤à¡¢¤½¤ó¤Ê¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤Ë°ìÈÖ¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À¤È¡¢¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½°µÄ±¡¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤Ï¡¢Á´°÷Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¿·¿Í¤ÎµÄ°÷¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£²óÌÜÉ¸¤È¤·¤¿£±£°£°Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÍÊÎ©¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¸Å¤¤À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦