帰化枠ビッグマン負傷離脱の広島ドラゴンフライズ…小寺ハミルトンゲイリーとの契約を発表

1月23日、広島ドラゴンフライズは小寺ハミルトンゲイリーと「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の選手契約が基本合意に達したことを発表した。

現在41歳の小寺は、206センチ140キロのセンター。2014－15シーズンに大阪エヴェッサに加入、群馬クレインサンダーズ、琉球ゴールデンキングスでもプレーした。2025－26シーズンは越谷アルファーズに所属。レギュラーシーズンは30試合の出場で1試合平均2.5得点6.3リバウンド3.3アシストを記録した。

小寺と岡崎修司ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「ドラゴンフライズブースターの皆さん、こんにちは！短い期間ではありますが、この時間を最大限に活かしたいと思っています。ベテランとしての声掛けや存在感で、チームの勝利に貢献できれば嬉しいです。皆さんのサポートに感謝します。近いうちにお会いできるのを楽しみにしています」（小寺）

「この度、小寺ハミルトンゲイリー選手との契約をいたしました。先ほどリリースしたメイヨニック選手のインジュアリーリスト入りに合わせて、1ヶ月間の緊急補強をする形となりました。 手薄となったインサイドにおいて、小寺選手はその豊富な経験と高いバスケIQを活かし、チームを支える働きをしてくれると考えています」（岡崎）

なお、17勝13敗で西地区6位につける広島は、メイヨが左膝蓋骨骨挫傷、左膝蓋骨骨折のためインジュアリーリスト入り。24日、25日のB1第19節はアウェイの豊田合成記念体育館でファイティングイーグルス名古屋と対戦する。