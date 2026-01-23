岡山県の公立高校の特別入学者選抜の志願者数が発表されました。県立全日制の倍率は過去最低で、4年連続の低下となっています。

【画像①～⑨】全校・全学科・全コースの倍率を掲載

全高校の倍率は、【画像①～⑨】に掲載しています。

一宮・城東・西大寺・瀬戸・天城・高松農・瀬戸南

西大寺（国際情報）は3.50倍と高倍率、岡山一宮（理数）は3.28倍と高い倍率となっています。それぞれの高校・学科の倍率は【画像①】の通りです。

興陽・岡山東商・御津・岡山工・玉島

岡山工業は情報技術が1.91倍と高倍率、玉島は理数が1.90倍と高い倍率となっています。それぞれの高校・学科の倍率は【画像②】の通りです。

東岡山工・倉敷鷲羽・玉島商・岡山南・倉敷商

岡山南は生活創造が2.09倍、倉敷商業は商業が1.82倍、国際経済が1.63倍と、ともに高倍率。それぞれの高校・学科の倍率は【画像③】の通りです。

倉敷中央・津山・津山東・倉敷工・笠岡工業

倉敷中央（子ども）は2.85倍と高倍率、健康スポーツも2.30倍と高い倍率になっています。それぞれの高校・学科の倍率は【画像④】の通りです。

水島工・津山商・笠岡商・津山工・玉野光南

玉野光南（情報）は1.77倍と高倍率、津山工業のデザインも1.54倍と高倍率です。それぞれの高校・学科の倍率は【画像⑤】の通りです。

井原・総社・総社南・高梁・高梁城南・新見

総社南（国際）は2.12倍と高倍率。総社(家政)も2.00倍と高い倍率になっています。それぞれの高校・学科の倍率は【画像⑥】の通りです。

備前緑陽・邑久・勝山・真庭・林野・鴨方・和気閑谷・矢掛・勝間田

邑久(普通)が2.00倍と高倍率。勝山（普通）も1.73倍と高い倍率となっています。和気閑谷はいずれの学科も定員を満たしていません。それぞれの高校・学科の倍率は【画像⑦】の通りです。

岡山後楽館・玉野商工・烏城

市立全日制の岡山後楽館は3.05倍と高い倍率。県立定時制の烏城は夜間部が2.25倍。玉野商工(ビジネス情報)は0.83倍と定員割れとなっています。倍率は【画像⑧】の通りです。

精思霞丘・倉敷翔南・真備陵南・井原市立

市立定時制の精思霞丘は昼間部が2.03倍と高い倍率。井原市立は昼間部と夜間部ともに定員割れとなっています。それぞれの高校・学科の倍率は【画像⑨】の通りです。