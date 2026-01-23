BTS¥¸¥ó¤¬¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡õ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¢¥ßÂ¿¿ôw¡×¡ÖÀäÂÐº£¤¸¤ã¤Ê¤¤w¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¸¢²½¡×¤ÈÈ¿¶Á
BTS¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¡ØÂè40²ó ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ïー¥É¡Ù¤ÎÉ½¾´½â¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①Âµ¤Ë±£¤·¤¿¼ê¤Ç´¨¤½¤¦¤ËÉ½¾´½â¤òÊú¤¨¤ëBTS¥¸¥ó¡¿②③¥¸¥ó¤Î¥½¥í¥³¥ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È
¢£BTS¥¸¥ó¤¬Ë¨¤¨Âµ¤ÇÉ½¾´½â¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
JIN¤Ï¡¢1·î10Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè40²ó ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ïー¥É¡Ù¤Ç¡ÖºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWeverse¡×¤Ç¤Ï¡¢JIN¤¬É½¾´½â¤ò»ý¤Ã¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëalo¡Ê¥¢¥íー¡Ë¤Î¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤¿JIN¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¿Í¹©¼Ç¤¬Éß¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÉ½¾´½â¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¨¤ÆÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤ÏÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÍÏ¤±¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀã¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢JIN¤Ï´¨¤½¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂµ¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JIN¤Ï¡ÖARMY¡ÊBTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¾Þ¡£¤è¤¦¤ä¤¯ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1·î22Æü¤Ï¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç IN JAPAN¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆFANCLUB²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤ËÍè¤Á¤ã¤¦¥½¥¯¥¸¥ó¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¥½¥¯¥¸¥ó¤µ¤ó¤Ç¹¥¤¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤ËÍè¤ë¥½¥¯¥¸¥ó¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¸¢²½¡×¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¢¥ß¤¬Â¿¿ôw¡×¡ÖÀäÂÐº£¤¸¤ã¤Ê¤¤w¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤Ç¤âº£¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ£÷£÷£÷¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¯¤ì¤ë¥¸¥ó¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶õµ¤ÊÑ¤¨¤ë»Å»ö½ÐÍè¤Î¥¸¥ó¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¡¢JIN¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØÂè40²ó ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ïー¥É¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£