CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤¬DIOR¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤òÅ»¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡ØGQ KOREA¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー6¼ïÎà¤¬¡¢Æ±»ï¤ÎSNS¤Ë¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①～⑥CORTIS¥á¥ó¥Ðー¤¬DIOR¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÍ¥Èþ¤ËÅ»¤¦¡ØGQ KOREA¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¡Ê¥½¥í5ËÜ¡õ½¸¹ç¡Ë⑦⑧DIOR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹ー¥Ä¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ
¢£ÉáÃÊ¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ã¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ëCORTIS
CORTIS¤Ï¡¢BTS¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤«¤é2025Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£1·î½é¤á¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DIOR¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¹ー¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬º£²ó¡¢ºÆ¤ÓDIOR¤Î°áÁõ¤òÅ»¤¤¡ØGQ KOREA¡Ù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¤ËÅÐ¾ì¡£¥·¥ã¥Ä¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
JAMES¡Ê¥¸¥§ー¥à¥¹¡Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä¡ß¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤òÈäÏª¡£JUHOON¡Ê¥¸¥å¥Õ¥ó¡Ë¤Ï¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ±¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢³°¥Ï¥Í¥Ø¥¢¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£MARTIN¡Ê¥Þー¥Æ¥£¥ó¡Ë¤ÏÇò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥í¥´Æþ¤ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
SEONGHYEON¡Ê¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Í¥¯¥¿¥¤¤ËÇò¥Ü¥È¥à¥¹¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¡¢KEONHO¡Ê¥´¥ó¥Û¡Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä¡ß¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³Û±ï¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ýー¥º¤·¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÎÃæ¤ËCORTIS¤é¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖDIOR»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥·¥ã¥Ä¡ß¥Í¥¯¥¿¥¤ºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾åÉÊ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤â»÷¹ç¤¦¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£