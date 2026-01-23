3人組アイドル、解散を発表 メンバーの今後にも言及 芸能活動終了＆東京・大阪でオーディション活動中
大阪を拠点とする3人組アイドルグループ・FanCy-が、23日までに公式Xを更新し、4月25日開催の5周年ライブをもって解散すると伝えた。
【Xより】メンバーの今後にも言及…解散を発表した3人組アイドル
Xには、プロデューサーの沖田彩華氏名義で文書を投稿。「この度、運営とメンバーで話し合いを重ねた結果、今後の人生のステップアップのため4月24日大阪・amHALLでの5周年ライブをもちまして解散する運びになりましたことをご報告させていただきます」と報告した。
さらに今後のメンバーの活動にも言及。熊倉茉穂香は「FanCy-卒業を持って芸能活動終了」。汐宮愛優香は「現在東京でのアイドル活動に向けてオーディション参加中」。長嶺心咲「現在大阪での芸能活動に向けてオーディション参加中」と伝えた。
「3人体制になって約2年1ヶ月。どんな時も乗り越えて来れたのは強い思いでFanCy-を守ってくれた3人とファンの皆様がいたからです。心から感謝しております」と感謝を伝えた。そして、メンバーのコメントも投稿された。
【コメント】
■熊倉茉穂香
5年間、さまざまな時間を共にしてくださりありがとうございました。
みなさんと笑い合えた時間が最高に幸せで人生の大切な宝物となりました。
私は、いつしかFanCy-が最初で最後のアイドルと思い活動してきました。
最後の日まで共に虹色のキャンパスを作りながら、しっかりと笑顔で目を合わせ頷き合いたいと思っております。
残り3ヶ月、共に時間を共有させてください。よろしくお願いいたします！
■汐宮愛優香
2025年4月24日をもってFanCy-解散、私汐宮愛優香はFanCy-を卒業します。
初めてのアイドルがFanCy-で沢山の経験をさせて頂き、みんなに出会えて数え切れないほどの思い出が作れて約3年間本当に幸せでした。
幼い頃からの夢であったアイドルとしての大きな目標に向かう為FanCy-での活動に幕を下ろすことを決めました。
最後の日まで、後悔のないように変わらず、自分らしく全力でステージに立ち続けます。
残り3ヶ月どうか一緒に駆け抜けてください。
■長嶺心咲
突然の発表になってしまい、ごめんなさい。
がむしゃらに走り続け、3人でたくさん話し合いながらここまで来られたのは、応援してくれたみなさんのおかげです。
アイドルはやり切ったという想いと、まだ挑戦したい夢があり、この決断をしました。
残り3ヶ月、FanCy-の太陽としてみさきらしく全力で元気を届けるので、最後までよろしくお願いします!
