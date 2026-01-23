元衆院議員の金子恵美氏（47）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。“ママ友”だというフリーアナウンサーとの“ママ飲み”について語った。

この日はお笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子とそろって登場。2人の関係について青木は「同じ事務所で」と明かし、さらに「うちの次男と、金子さんのお宅の長男が、同じ学校で仲良しで同級生なんですよ」と“ママ友”でもあると打ち明けた。

金子氏は「子供同士でお泊まりしたりとか、夜は2人で飲んだりしてます」と告白した。

青木は金子氏について「テレビでは生放送で結構いろいろと強くお話されているイメージが。チャキチャキされていますけど、普段はホワーっとして可愛らしいですよね。酔っ払うと特に」とぶっちゃけ、金子氏も「途中寝ちゃうしね、私ね」と苦笑した。

青木は笑いながら「寝ちゃうし覚えてないし」と続け、金子氏は「3時ぐらいまでうちで飲んでね」。青木は「子供が泊まりに行かせてもらっていて。私はちょっと途中でお邪魔して、途中で帰るみたいな」と振り返った。

酒はどちらが強いかとの質問には「お酒はどうなんだろうね。なんかそれぞれ飲んでるから。自分で勝手に酔ってるから、たぶんどれだけ飲んでいるか分からないけど、たぶん（青木は）強いと思う」と金子氏。

そこでは夫に対する愚痴も出てくるかとの問いに青木は「愚痴ってあんまりないかもしれない」と淡々と話した。金子氏は「ありそうですね、あたしね、なんかね。ありそうなイメージがあると思うんですけれど」と自虐的に苦笑し、MCの「ハライチ」岩井勇気は「まだ言ってない」とツッコミを入れて笑わせた。

金子氏の夫は元衆院議員の宮崎謙介氏。