¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬É×¤ÎÉâµ¤ÂÐºöÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¤Î´é¤È¤«·ëº§¼°¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò½ÐÄ¥Æ»¶ñ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë½÷ÀÌäÂê¤Çµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸µµÄ°÷Ãç´Ö¤ÎÉ×¡¦µÜºê¸¬²ð»á¡Ê£´£µ¡Ë¤Î¶ÄÅ·Áà½ÄË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»³Ä¶¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢à¤³¤ì°Ê¾å±Û¤¨¤¿¤é¥À¥á¤À¤í¤¦¤Êá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡ÊËÜ¿Í¤â¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶â»Ò»á¤ÏÉ×¤ò¡ÖÊüËÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¼«Í³¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÂ«Çû¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Í¤ÏÈô¤ÓÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢±©¤Ð¤¿¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¥¬¥Ã¥·¥ê¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¡¢à¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤½¤³¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Äá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£à¤½¤ì°Ê¾å¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Â«Çû¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ë£Í£Ã¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¡Ê£³£¹¡Ë¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£´ä°æ¤Ï£³Ç¯Á°¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡Ê£²£±¡Ë¤È·ëº§¡£¡Ö¤Ê¤ªÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤È¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤È¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÉ×¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤à¶â»Ò»á¤Ë¡¢´ä°æ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤ÎàÍ·¤Ó¤ÎÃîá¤¬¤¦¤º¤¯¤Î¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ¢Çñ¡¢Çñ¤Þ¤ê¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Î»þ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î´é¤È¤«·ëº§¼°¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢½ÐÄ¥Æ»¶ñ¤Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤½¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¡ÊÉ×¡Ë¤â¤Í¡¢à¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤óá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£»ä¤Î´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥É¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤«¡¢·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤«¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¤½¤ì¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¯¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¶â»Ò»á¤ÎÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ê¤Î¤À¡£