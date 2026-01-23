日向坂46金村美玖、キャミワンピ姿に絶賛の声「美しすぎて言葉失った」「芸術の域」
【モデルプレス＝2026/01/23】日向坂46の金村美玖が1月22日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開した。
【写真】23歳日向坂46人気メンバー「女神様のよう」素肌眩しいキャミワンピ姿
金村は「＃Maldives」と添え、人気のリゾート地・モルディブで撮影した写真を投稿。フリルが全体的に施されたオフホワイトのキャミソールワンピースを着用し、海を背に笑みを浮かべるショットでは、美しい肩のラインと素肌が輝いていた。
また、夕暮れ時のビーチに佇むシルエットの写真なども載せていた。
この投稿は「透明感すごい」「女神様のよう」「美しすぎて言葉失った」「芸術の域」「絵になる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆金村美玖、美肩ライン＆素肌輝くキャミワンピ姿披露
◆金村美玖の投稿に「美しすぎる」と反響
