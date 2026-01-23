山本彩「肩出すにはちと早かった」オープンショルダーの黒ニット姿に反響「色っぽい」「二度見した」
【モデルプレス＝2026/01/23】アーティストの山本彩が1月22日、自身のInstagramを更新。肩をのぞかせたニットスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NMBセンター「色っぽい」肩出しニットコーデ
山本は「肩出すにはちと早かった」とコメントし、黒ニットのショート丈トップスにデニムを合わせたコーディネートでベンチに座る姿を投稿。肩がカットされた黒ニットからは、白く美しい肩と腕がのぞき、透明感のある肌が際立っている。
この投稿に「肌が綺麗」「モノトーンがよく似合ってる」「天使降臨」「可愛いのにかっこいい、さや姉らしさ全開」「色っぽい」「美しすぎて二度見した」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
