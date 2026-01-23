◆卓球◇全日本選手権 第４日（２３日、東京体育館）

女子シングルス５回戦が行われ、小学６年の松島美空（みく、田阪卓研）は５回戦でスーパーシードの世界ランク１１位のカットマン・橋本帆乃香（デンソー）に１―４で敗れた。それでも小学生での３２強は、２０００年の福原愛、１２年の加藤美優の記録に並ぶ小学生記録で、３回戦敗退した昨年大会の成績を上回る１２歳の快進撃となった。

大会初日２０日の２回戦から勝ち上がり、２２日の４回戦ではスーパーシード選手で全日本社会人選手権を制したこともある三村優果（サンリツ）を攻略し、４―０でストレート勝ちを収めていた。快進撃の松島美はこれまでに「進化した美空を見せたい」と話していた通り、会場を大いに沸かせて見せた。

松島美の長兄は、前回の男子シングルス王者の輝空（そら、１８）。昨年末には京都の家を出て関東を拠点にしている輝空が、久しぶりに里帰り。美空は国際舞台でブレイクする兄から練習で手ほどきを受けた。苦手だったフォアハンドドライブを教わり、「この調子ならいけるぞ」と背中を押してもらっていた。

同日午前に行われた高校２年生以下のジュニア女子では、「決勝で張本美和選手と戦いたい」と話していたが、目標まであと一歩の準決勝で小塩悠菜（ＪＯＣエリートアカデミー）に０―３で敗れていた。

◇試合後の一問一答

―心境は。

「すごく、複雑な気持ちです。ジュニアは去年よりも良い成績が出てそれがうれしかった。めちゃくちゃうれしかったんですけど、今回の自分のジュニアの目標は決勝進出を達成したかったから準決勝で負けてしまったのがすごく悔しい。一般はもう一回勝つって、その目標に向けて頑張ってきたので、その達成ができなくてすごく悔しいです」

―悔し涙はない。

「今は泣きはしていないですが、心の中ではめちゃくちゃ悔しくて、ジュニアで負けたときも隠れて泣いていたので。正直本当に、負けるっていうことが嫌いなので、それは本当に悔しいです」

―連戦で足に疲れがあったか。

「すごいきつかったんですけど、この大会に出ている選手たちは、こういうしんどい戦いを勝ち抜いての優勝をしているってわかったので、次からはもっと頑張ります」

―毎年自身の成績を更新している。

「去年よりも上にいってうれしかったですし、表彰台に上れたことはうれしかった。それを褒めたいんですけど、でも目標を達成したいっていう気持ちの方がすごく大きい」

◆松島 美空（まつしま・みく）２０１３年６月２４日、京都市生まれ。１２歳。母方の祖父母が開く田阪卓研で卓球を始め、２１年に全日本選手権バンビの部（小２以下）、２２、２３年にカブの部（小４以下）、２４年と昨年７月にホープスの部（小６以下）を制して５連覇。２２年にＴリーグ史上最年少９歳で参戦し、２４年１１月に初勝利。左シェークドライブ型。家族は両親と、高３の長兄・輝空、高１の次兄・翔空（とあ）、小４の妹・愛空（あいら）。