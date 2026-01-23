元ＴＢＳでフリーアナウンサーの青木裕子が２３日、フジテレビ系「ぽかぽか」に生出演。反抗期の１１歳長男に手を焼き、プチ家出したことを告白した。

青木は１３年にナインティナインの矢部浩之と結婚し、現在は１１歳の長男と１０歳の次男とともに暮らしている。ＭＣのハライチ・澤部佑から「青木家で、プチ家出騒動があったんですか？」と水を向けられた青木は「先月です」と回答。続けて「誰が？」と問われると、「私がです。今長男がほんとに反抗期というか、思春期というか、手に負えなくて。そこから、ある程度はと思ってたんですが、なんでも『それはお母さんのせいだ』と。『そんなこと頼んでねえ』と。『ウザい』『キモい』と。もういいってなって、出て行きました」と長男の反抗期に耐えきれずに家を出たことを明かした。

家出中は「ちょっと１人で飲んだり」してたといい、「『嫌だな』と思って、フラッと１人になりたいっていうのと、“後、思い知れ”みたいな」と母のありがたみを思い知らせようとしたとその意図を明かした。

ところが目論み通りにはならず、「全然響かないんですよ。全然、伝わらず。誰にも呼び戻されず。自分で帰りました。全然平気みたい。（帰ったら）『お帰り』って」と家出の効果は全くなかったと告白した。

その時の夫の矢部の対応について聞かれると、「ないですね。ウチは夫がそういうことで出てきて怒ったりということもなくて。普通に。『今、どこ？』ぐらいなもんで」と無関心だったと明かしていた。