元TBSのフリーアナウンサーでナインティナイン矢部浩之の妻、青木裕子（43）が23日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。矢部の「ゴチ」クビについて話した。

この日はママ友の元自民党衆院議員の金子恵美氏（47）と一緒にゲスト出演した。

MCの神田愛花（45）が青木の印象を「『ぐるぐるナインティナイン』の『ゴチ』の企画でクビになることだけは許せないっぽい」とフリップにイラストを書いて話した。

青木はそれについて「○」の札を上げた。矢部は昨年末、日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の企画、設定金額に近い料理を注文する「グルメチキンレース26・ゴチになります！」で、レギュラーをクビになった。

青木は「弱いんですよ。なんであんなにヘタなんですかね」と苦笑い。矢部は昨年11月に3年ぶりに「ゴチ」に復帰したが、わずか1カ月でクビ。「息子たちも『がっかりした』って。学校の友だちもみんな、復活した時に『よかったね』、『最近調子がいいね』とか言ってくれるのに。みんながっかりしてる…」と苦笑い。

そして「何年やってるんですかね〜」とあきれた様子で言うと、出演者は爆笑した。「頑張れ、と思って見ているんですけど、全然上達しないので」。そして「何だこいつ、って思いながら」と笑った。