中盤の一角で76分までプレー。ELで先発したオーストリア強豪の日本人MFに現地メディアは「何度も脅威を与えていた」と評価
現地１月22日、北野颯太が所属するオーストリアの強豪レッドブル・ザルツブルクは、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節でスイスのバーゼルとホームで対戦。３−１で勝利した。
北野は４−３−３の中盤の一角で先発し、76分までプレー。現地メディアの『Kronen Zeitung』は採点記事で21歳の日本人MFに「４点」（評価は６が最高、１が最低）を与え、以下のように寸評を添えた。
「彼の機敏な動きは、スイスクラブの守備陣に何度も脅威を与えていた。ただ、シュートシーンはあったものの、大きな成果、つまり得点は挙げられなかった」
なお、チームはバーゼル戦の勝利で36位中28位となり、ノックアウトフェーズ・プレーオフ（９位〜24位が対象）に出場する可能性を残している。29日には最終節で２位のアストン・ビラと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
北野は４−３−３の中盤の一角で先発し、76分までプレー。現地メディアの『Kronen Zeitung』は採点記事で21歳の日本人MFに「４点」（評価は６が最高、１が最低）を与え、以下のように寸評を添えた。
「彼の機敏な動きは、スイスクラブの守備陣に何度も脅威を与えていた。ただ、シュートシーンはあったものの、大きな成果、つまり得点は挙げられなかった」
なお、チームはバーゼル戦の勝利で36位中28位となり、ノックアウトフェーズ・プレーオフ（９位〜24位が対象）に出場する可能性を残している。29日には最終節で２位のアストン・ビラと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」