¡ÚÂ®Êó¡ÛÊ¡°æ¤ÎËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÌó470Âæ¤¬Î©¤Á±ýÀ¸ 2¤«½ê¤Ç¸Î¾ã¼Ö ½ç¼¡²ò¾Ã¤Ø
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢Ê¡°æ¸©¤ÎËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î2¤«½ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½470Âæ¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å1»þÈ¾¸½ºß¡¢¼Ö¤Îµß½Ðºî¶È¤¬¿Ê¤ß¡¢½ç¼¡²ò¾Ã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÊÆ¸¶ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤êÀþ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆØ²ìIC¶á¤¯¤Èº£¾±IC¶á¤¯¤Î2¤«½ê¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¼Ö¤¬¸Î¾ã¤·¡¢¸åÂ³¼Ö¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆØ²ìIC¶á¤¯¤Ç¤Ï2.5¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½360Âæ¤¬¡¢º£¾±IC¶á¤¯¤Ç¤Ï1¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½110Âæ¤Î¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ö¤òµß½Ð¤¹¤ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å1»þÈ¾¸½ºß¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤Ï²ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÏÆØ²ìIC¤ÈÉðÀ¸IC¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç¸áÁ°11»þÁ°¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ò½ü¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
