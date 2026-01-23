【ホノルル（米ハワイ州）＝川村律文】囲碁の第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第１局（協賛・日本航空）が２２日午前９時（日本時間２３日午前４時）、米ハワイ州のホテル「プリンス ワイキキ」で始まった。

５連覇がかかる一力遼棋聖（２８）に、初の棋聖獲得を目指す芝野虎丸十段（２６）が挑む。両対局者ともアロハシャツ姿で臨み、熱戦の末に、２２日午後５時３０分（同２３日午後０時３０分）、芝野十段が１２１手目を封じた。

◇

普段はスーツ姿で臨む両棋士は、眼下に海が広がる対局室にアロハシャツで現れた。立会人の小林光一名誉棋聖（７３）の合図で対局が始まり、先番の芝野十段が黒１７と左上の白に迫ると、一力棋聖は白１８と打ち込み、競り合いとなった。一力棋聖は左下隅の黒を強引に包囲したが、芝野十段は巧みに生きると、逆に白の弱点を狙う。激しいつばぜり合いが続く中で、芝野十段が封じた。

解説の許家元九段は「次の手が黒にとって一つの分岐点となる」と話している。