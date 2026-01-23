政治ジャーナリスト田史郎氏（75）が23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。衆議院解散をスタジオで生視聴してコメントした。

23日午後1時すぎに衆議院が解散。生中継を見守ったMC恵俊彰は与党議員が万歳三唱を叫ぶ中、高市早苗首相の表情を確認して「非常に険しい表情でございます。高市総理」と実況した。衆院議長の額賀福志郎氏が解散宣言をして席を立った。恵は「これで退出するんですね。さあ、解散されました。真冬の短期決戦です。林さんの顔が映っております。小泉進次郎さんの顔も見えました。田さん、これでみなさん解散して、それぞれ地元に戻られて、選挙活動になるんでしょうか」と尋ねた。

田氏は「そうですね。このあと政府の方では、総選挙の日取り、公示日と投票日を決めて、そのための臨時閣議を開く予定なんですね」と話した。恵は「27日公示で8日投開票という」と受けた。田氏は「その日程を閣議決定しなきゃいけない。それが終わってから、高市総理は自民党本部に移って、総裁として午後2時ごろから、公認の証書を渡す。証書を渡して記念撮影を行うという予定」と話した。

恵は「記念撮影まだあるんですね」と話した。田氏は「総裁高市さんと候補者との2ショット。今回は高市人気にあやかって勝とうと、自民党の方は思ってるので、その写真は普段より貴重です」と話した。