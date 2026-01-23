½°µÄ±¡¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç²ò»¶¡¡ÌîÅÞ¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¤À¡×¤Î¤¢¤ÈËüºÐ»°¾§¤Çà¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀïá¤Ø
¡¡½°µÄ±¡¤Ï£²£³Æü¸á¸å£±»þ¤Ë³«¤¤¤¿ËÜ²ñµÄ¤Ç²ò»¶¡£À¯ÉÜ¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç½°±¡Áª¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¡Ö£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¤È·è¤á¡¢²ò»¶ÍâÆü¡Ê£²£´Æü¡Ë¤«¤éÅê³«É¼Æü¤Þ¤ÇÀï¸åºÇÃ»£±£¶Æü´Ö¤Îà¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀïá¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ï³Û²ìÊ¡»ÖÏº½°±¡µÄÄ¹¤¬²ò»¶Ä¼½ñ¤òÏ¯ÆÉÃæ¡¢½Å¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤À¡©¡×¤ÈÌîÅÞÀÊ¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ËüºÐ»°¾§¤¬ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤«¤é¡¢Ìó£±Ç¯£³¤«·î¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ëà¿®¤òÌä¤¦á¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤ÆÏ¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÆüËÜ°Ý¿·²ñ¤È¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç½°±¡µÄÀÊ¿ô¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬£±£¹£¶µÄÀÊ¡¢°Ý¿·¤¬£³£´µÄÀÊ¤Î¹ç·×£²£³£°µÄÀÊ¤Ç¡¢Äê¿ô¡Ê£´£¶£µµÄÀÊ¡Ë¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï£²£³£³µÄÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£