杉浦太陽「希空に教わった激ウマ麻辣湯」調理動画公開「家でできるなんて感動」「隠し味にびっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】俳優の杉浦太陽が1月21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。麻辣湯の作り方を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】辻ちゃんの夫「隠し味にびっくり」18歳長女から教わった激ウマ麻辣湯
杉浦は「希空に教わった激ウマ麻辣湯、ある意味で親子マーラータンです！」というタイトルで、動画を公開。「パパ流にやってたら希空が『こうやったらさらに美味しいよ』っていうのを聞いた」と、同料理を以前作った際に希空からもらったアドバイスを活かして作ると口にした。
しょうがやにんにくを炒め、海老にきくらげやしめじ、豚肉など家にある食材を次々と具材に加えた杉浦は、隠し味にははちみつも使用。要の豆板醤を味付けに、鶏ガラスープをベースにした。さらに、希空から麺としてライスペーパーを切って使うと聞いた杉浦は、少し水で戻したライスペーパーを切った麺も投入。ラー油やごま油で味調整を行い、さらにこちらも希空から聞いたという「牛乳おたま1杯分」を仕上げに入れ、できあがりとなった。
スープについて「むっちゃプロの味や！」と大満足だった杉浦だが、いざ実食の際にはせっかくのライスペーパー麺がすでに溶けかかっているという事態も。前回は「『完成したで』って言った後に、希空が『こうやったら美味しいよ』って言って最後に麺を入れた」と振り返り、「皆さんは（ライスペーパー麺を）最後に入れて下さい」と反省も込めてきっぱり。しかし「味は抜群うまいね。本場のお店以上だと思います」と笑顔を見せていた。
この投稿には「親子麻辣湯、美味しそう」「希空ちゃんのアドバイス天才」「家でできるなんて感動」「さすが料理上手親子」「ライスペーパー麺のアイデア凄い」「隠し味にびっくり」「具だくさんで最高」「家にある食材で作れるのが嬉しい」などの反響が寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃんの夫「隠し味にびっくり」18歳長女から教わった激ウマ麻辣湯
◆杉浦太陽、麻辣湯のクッキング動画公開
杉浦は「希空に教わった激ウマ麻辣湯、ある意味で親子マーラータンです！」というタイトルで、動画を公開。「パパ流にやってたら希空が『こうやったらさらに美味しいよ』っていうのを聞いた」と、同料理を以前作った際に希空からもらったアドバイスを活かして作ると口にした。
スープについて「むっちゃプロの味や！」と大満足だった杉浦だが、いざ実食の際にはせっかくのライスペーパー麺がすでに溶けかかっているという事態も。前回は「『完成したで』って言った後に、希空が『こうやったら美味しいよ』って言って最後に麺を入れた」と振り返り、「皆さんは（ライスペーパー麺を）最後に入れて下さい」と反省も込めてきっぱり。しかし「味は抜群うまいね。本場のお店以上だと思います」と笑顔を見せていた。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「親子麻辣湯、美味しそう」「希空ちゃんのアドバイス天才」「家でできるなんて感動」「さすが料理上手親子」「ライスペーパー麺のアイデア凄い」「隠し味にびっくり」「具だくさんで最高」「家にある食材で作れるのが嬉しい」などの反響が寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】