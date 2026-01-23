“おっぱい大先生”呼び話題の村重杏奈、大胆キャミ姿にファン二度見「目のやり場に困った」「大人の雰囲気」
【モデルプレス＝2026/01/23】タレントの村重杏奈が1月23日、自身のInstagramを更新。艶やかなキャミソール姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】“おっぱい大先生”27歳元アイドル「目のやり場に困った」キャミ姿で美ボディ披露
村重は「そろそろ日本にいないの気付かれてる気がします」と写真集の撮影1日目を終えたことを報告し、胸元が大胆に開いた白いキャミソール姿で、鏡越しに自撮りしたショットを披露。「びびぐらを撮影した時はまだまだ子供だったんだな〜」と初グラビア写真集『びびぐら 村重杏奈』（講談社／2022年11月発売）について触れ、「しげ、大人になってるな〜と感じる撮影」と心境を明かした。
また、女性ファッション雑誌の影響から若い女性を中心に「おっぱい大先生」と呼ばれている村重だが、投稿では「現場でおっぱい大先生通り越して もう先生と呼ばれてます」という、ユーモアあふれるエピソードも明かしている。
この投稿には「セクシー」「ダイナマイト美ボディで憧れる」「大人の雰囲気」「目のやり場に困った」「スタイル良すぎ」「映画のワンシーンみたい」「写真集が楽しみすぎる」「おっぱい大先生に笑った」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“おっぱい大先生”27歳元アイドル「目のやり場に困った」キャミ姿で美ボディ披露
◆村重杏奈、白キャミから覗く大人なビジュアル
村重は「そろそろ日本にいないの気付かれてる気がします」と写真集の撮影1日目を終えたことを報告し、胸元が大胆に開いた白いキャミソール姿で、鏡越しに自撮りしたショットを披露。「びびぐらを撮影した時はまだまだ子供だったんだな〜」と初グラビア写真集『びびぐら 村重杏奈』（講談社／2022年11月発売）について触れ、「しげ、大人になってるな〜と感じる撮影」と心境を明かした。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿には「セクシー」「ダイナマイト美ボディで憧れる」「大人の雰囲気」「目のやり場に困った」「スタイル良すぎ」「映画のワンシーンみたい」「写真集が楽しみすぎる」「おっぱい大先生に笑った」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】