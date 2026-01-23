

Diner＆Hairsalon Hunky Dory!!!／焼きチーズカレー

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、厳しい寒さに負けないよう、スパイスをぐっときかせたカレーです。香川から、背徳感MAXのチーズたっぷりカレーを紹介します。

高松市亀井町のDiner＆Hairsalon Hunky Dory!!!。これぞまさにダイナー。アメリカンなインテリアが目を引きます。名前の通り、美容室のスペースもあります。

こちらのランチメニューで大人気なのが、「焼きチーズカレー」（1100円）です。熱々のスキレットで提供しちゃいます。

（Diner＆Hairsalon Hunky Dory!!!／藤谷誠さん）

「ウチはどっちかと言うとスパイシーですけど、とんこつとデミグラスとか使っていたりするので、ちょっとマイルドです。（具材は）親鳥をメインに使っています」

さらに、そのままでも十分おいしいカレーにたっぷりのチーズをトッピング。しかも、あぶっちゃいます。

香ばしいチーズに、とろーり温泉卵、噛み応えのある親鳥と、香りや食感の違いがおいしさを際立たせています。

続いては、カレーとは思えぬ白さ、その名も「トロチー温玉キーマカレー」（1200円）です。

（Diner＆Hairsalon Hunky Dory!!!／藤谷誠さん）

「先ほどのチーズとはまた違って、生クリームが入っているのでトロットロになっています」

キーマカレーは、たっぷりのチーズに負けないくらいスパイスの香りが抜群。牛と豚の合い挽き肉を使っていて、うま味もしっかり感じられます。

皆さんもカレーとチーズの沼にハマってみませんか？

（2026年1月23日放送「News Park KSB」より）