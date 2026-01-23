一卵性双子のタレント「はんなみいな」が２３日、東京・柴又帝釈天題経寺で金町消防署一日消防署長に就任し、「文化財防火デー」に伴う消防演習に参加した。

２６日の文化財防火デーを前に、国の重要文化的景観に選定されている同所で消火訓練を実施。一日消防署長を委嘱された２人が「一斉放水開始！」と呼び掛けると、隊員らが消火活動にあたった。

生で演習を見た姉のはんなは「間近で見れたことをとても感謝しています。自分たちがいかに地域の消防署の方々に支えられているかを実感できた」とコメント。妹のみいなも「普段から寒い中、日々訓練と準備をしてくださっているのを目の前で見れて心から安心できるなと思って、本当に感謝しかない」と頭を下げた。

はんなは最近火にまつわる危険な経験をしたようで「ドライヤーが爆発した」と衝撃告白。「こんな身近にも自分の不注意で起こっちゃうんだなって思った。気をつけなきゃなって思いました」と気を引き締めた。

一方、みいなはＴＯＥＩＣ９００点以上という特技を生かし、以前金町で英語の家庭教師を務めていたこともあるようで「このイベントに参加できることが何かご縁があるのかな」と笑顔を見せた。

２人は青山学院大学に通う現役大学４年生。卒業シーズンであることから卒業可否を問われると「はい！（卒業）できます！」と満面の笑み。４月からは新たな一歩を踏み出すが、「ＳＮＳを中心にしてきた分、自分たちの性格の明るさとかだったり、根本的な違いが知れ渡っていないなって思う。もうちょっと内面のポジティブさを発信していける年にしていきたい」と力を込めた。