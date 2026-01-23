関東近郊のスキー場の週末の天気です。25日(日)頃まで今季最長寒波が続くため、広い範囲で大雪が予想されています。大雪によるなだれに注意が必要です。また、交通機関に影響がでる恐れもあるため、最新の情報を常に確認し、無理な行動は控えるようにお願いします。

今週末は広範囲で大雪に

明日24日(土)と明後日25日(日)は、冬型の気圧配置が続き、雪の降る所が多くなりそうです。新潟県や福島県、群馬県、長野県北部のスキー場では雪が強まり、明後日25日(日)は24時間で50センチを超える雪が降る所もありそうです。新たに雪が積もるとなだれが発生しやすくなるため、注意が必要です。風も強く、視界が悪くなることもあるでしょう。





また、現地への行き帰りの交通に影響が出るおそれがあります。大雪により道路での立ち往生が発生する可能性もあるため、最新の情報を確認するようにしてください。現地に向かわれる方は、必ず冬用タイヤを装着し、タイヤチェーンなどを準備しましょう。栃木県や長野県中部のスキー場でも雪の降る時間がありますが、明後日25日(日)を中心に晴れ間があるでしょう。ただ、こちらも冷たい風が吹きます。万全の寒さ対策で楽しみましょう。

なだれの種類は2つ

雪が積もると、なだれが発生しやすくなります。なだれとは、斜面に積もった雪が、重力によって下に滑り落ちる現象ですが、種類が2つあります。



1つは「表層なだれ」です。これは、山に積もっている古い雪の上に、新たに積もった雪が滑り落ちる現象です。1、2月頃の寒さが厳しい冬の時期に、山の急斜面で発生しやすく、雪庇や吹きだまりができている斜面で多く発生します。

もう1つは「全層なだれ」です。こちらは、山に積もった雪が、全て滑り落ちる現象です。気温が上昇する春先に、雨が降った後や、フェーン現象などで気温が上がった時に多く発生し、斜面の上の固くて重い雪が、流れるように滑り落ちます。過去になだれが発生した斜面や、積雪に亀裂が入っている所では、特にご注意ください。