元自民党衆院議員の金子恵美氏（47）が23日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。金子氏の夫で元衆院議員の宮崎謙介氏（45）の過去のスキャンダルについて話した。

この日はママ友の元TBSのフリーアナウンサーでナインティナイン矢部浩之の妻、青木裕子（43）と一緒にゲスト出演した。

MCの神田愛花（45）が金子氏に「何でそんなに寛容になれるんですか？だんな様に。どういう考えが根本にあって…」と聞いた。宮崎氏はかつて不倫騒動が週刊誌に報じられ、議員辞職に至った過去がある。

金子氏は「多分ベースに”人間はみんな完璧じゃない”というのがあって」と切り出した。「失敗するものだよね、私も完璧じゃないよね。たまたま、その完璧じゃない失敗したところがちょっと大きく出たかもしれないけれども、違うその人のいいところもあるよね、っていう。完璧じゃないよね、みんな、っていうのがベースに結構あるので。それが許すっていうか。そうだね、私も失敗する時あったな、って共感というか」と話した。

神田が続けて「何か教わったんですか？」と質問。「政治家の時にいろんな人、いろんな境遇、いろんな生い立ちの方と会って話をしていたからかもしれないですね。いろんな人がいるよね、いいところもあるし、そういうところもあるけど、でも、みんなそれぞれ違う意見があって、人だよね、みたいなところがあったのかも」と答えた。

MCのハライチ澤部佑（39）が「でも、あれに関しては、失敗というか裏切りじゃないですか。それも一緒ということですか」と聞いた。金子氏は「確かに女性からすれば1回の裏切りなんですけど」と言い、「それ以上に私にやってくれたことが、それまでにあったり、政治家としても彼を私はリスペクトしていたので。てんびんにかけた時に、私にとってはそんなに大きなことではなくて。でも、女性の方にとってはいろいろね。それは1発でアウトの人もいるので」と答えた。

澤部が「宮崎さんがやってくれたこととか、そっちは世間は知らないですからね」と言うと、金子氏は「おっしゃるとおりで。あの一面だけで判断してしまうと…なんですけど。みんなそれぞれね」と話した。