貼るだけ簡単、洗って何度でも使用可能！取付簡単な震度7クラス対応の耐震ジェルマット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、震度7クラスの揺れに対応し、工事不要の貼るだけ簡単設置で、汚れても水洗いで粘着力が復活する耐震ジェルマット「200-QL029BK」を発売した。
■“いつもの置き場”が、そのまま対策に
テレビ台、デスク、棚の上など日常の定位置こそ転倒対策の要。本製品は震度7クラスの揺れに対応した耐震ジェルで、高い粘着力で機器の底面をしっかり固定。さらに、伸縮性のある素材が揺れのエネルギーを受け止め、ズレや転倒リスクを軽減する。見た目を大きく変えずに気になるポイントへ素早く導入できるため、「防災は後回しになりがち」という方にも取り入れやすい。
■工事不要、貼るだけで設置完了
工具もネジも不要で、特殊な工事がいらないため賃貸でも取り入れやすいのが魅力だ。機器の底面に貼るだけで設置でき、思い立ったその日に転倒対策をスタート。手間をかけずに“いつもの環境”を防災仕様にアップデートできる。また、耐荷重もしっかりあり、200-QL028BKは約30kg、200-QL029BKは約19.2kg、200-QL030BKは約10.8kgある（※すべて4枚使った場合の耐荷重）。
■汚れても“洗って復活”がうれしい
ホコリやゴミが付着すると粘着力が落ちる--耐震アイテムのありがちな悩みにも対応した。本製品は、水洗いすることで粘着力が復活。日々の掃除の延長でケアでき、買い替え頻度を抑えやすいのも特長。防災とエコを両立したい方にもおすすめだ。
■目立ちにくい薄型×ブラックで、見た目すっきり
厚さわずか3mmの薄型設計で、機器の印象を損ないにくいのが特長だ。ブラックカラーなので脚部や底面になじみやすく、設置後も目立ちにくい仕上がりに。リビングやデスク周りでも景観を崩さずに使用できる。
■サイズもカットも自在、貼る場所にぴったりフィット
テレビ台の脚部やモニタースタンドなど、設置場所に合わせて3サイズから選択できる。さらに好みの大きさにカットできるので、形状が特殊な機器にも無駄なくフィットする。見た目をすっきり保ちながら、転倒対策をしっかり強化できる。
■製品仕様
〇200-QL028BK
〇200-QL029BK
〇200-QL030BK
■汚れても水洗いで粘着力が復活する耐震ジェルマット「200-QL029BK」
