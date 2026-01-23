「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌やデジタル写真集のグラビアショットを投稿した。

「週刊ビッグコミックスピリッツ2026年No.8 スピ／サングラビアフォトブック『Brand New Glow』」とつづり、表紙＆巻頭グラビアなどのカットを公開。「新しいことたくさんしてるかも」と、トップスを何もつけないまま、薄いピンクのオーバーオールを着用した姿をアップ。バストが見えてしまいそうな限界ギリギリのショットを披露した。

さらに別のモノクロ写真投稿では、丈の短いTシャツからも下乳がチラリ。白の網タイツを履いた9頭身ボディーの抜群スタイルも際立った。

ファンやフォロワーからも「世界一セクシーな白黒写真」「日本で一番の美女」「日本の国宝美女」「ぶっちぎり美女」「うゎ！すげー」「お胸がやばい」「見とれちゃった」「別次元」「刺激つよっ」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務めた。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。