14時の日経平均は35円高の5万3724円、アドテストが172.48円押し上げ 14時の日経平均は35円高の5万3724円、アドテストが172.48円押し上げ

23日14時現在の日経平均株価は前日比35.98円（0.07％）高の5万3724.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は925、値下がりは616、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を172.48円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が31.69円、コナミＧ <9766>が23.57円、任天堂 <7974>が17.72円、ネクソン <3659>が8.69円と続く。



マイナス寄与度は134.77円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が61.17円、レーザーテク <6920>が30.35円、ファストリ <9983>が25.67円、イビデン <4062>が21.59円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、銀行、医薬品、証券・商品と続く。値下がり上位には海運、鉄鋼、食料が並んでいる。



※14時0分8秒時点



株探ニュース

