デヴィ夫人、元マネージャーへの傷害容疑で書類送検 事務所は「今後の対応について協議」
事務所の元マネージャーの女性を暴行し軽傷を負わせたとして、警視庁は23日、タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ氏（85）を、傷害容疑で書類送検した。
【写真】デヴィ夫人、"マイファミリー"愛犬モカちゃんが永眠…思い出のショット多数
書類送検容疑は、2025年10月28日深夜、東京都渋谷区の動物病院で、元マネジャーの30代女性に対して殴る蹴るなどし、軽傷を負わせた疑い。
報道によると、元マネージャーの女性は、デヴィ夫人の飼い犬の容体が悪化したため、動物病院を訪れた。その後、デヴィ夫人が病院に到着した時に犬は死んでおり、女性の対応を巡ってトラブルになったとみられている。女性はその後、退社したという。
デヴィ夫人の所属事務所は、オリコンニュースの取材に「今後の対応について協議している」とコメントした。
