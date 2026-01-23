2月27日公開のアニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』に声優として出演する「DOMOTO」（旧・KinKi Kids）の堂本光一。公開まで1カ月と迫り期待が高まるが、同作で共演する女性声優との「ツーショット写真」が話題を呼んでいる。

発端となったのは、21日に声優の岡咲美保が自身のXに投稿した写真。岡咲は同作の主人公・リムル＝テンペスト役を演じ、光一と共演している。岡咲は、《堂本光一さんとお写真を撮っていただきました！》とつづり、光一と2人で撮った写真をアップした。

「この日は、映画の完成披露試写会があり、岡咲さんや光一さん、日向坂46の小坂菜緒さんなど、出演者が一堂に会しました。光一さんは上下黒のスーツ、岡咲さんは白のドレス姿で出席し、ツーショット写真も同じ衣装だったので、イベントの合間に撮ったのでしょう」（スポーツ紙記者）

フォーマルなスタイルで並んだ光一と岡咲の写真に関して、Xでは

《光一は本当に年を取らないなあ》

《同級生の方だっけか？》

《光一くん本当に見た目が変わらなすぎる！》

など、光一のビジュアルに驚く声があがっている。

「光一さんは47歳、岡咲さんは27歳なので、2人は20歳年が離れています。ただ、20代の岡咲さんと並んでも、光一さんがまったく見劣りせず、“同世代”と見間違えてしまう人もいたようです。かねてから、光一さんは年齢を重ねても、ほとんど外見が変わらないことで有名ですが、今回の写真でよりその印象が強まったのでしょう」（芸能記者）

思わぬところで “不変ビジュ” が注目を集めることになった光一。ただ、本人の美意識に対するこだわりは高くないようだ。

「過去のバラエティ番組で、光一さんは『なにもつけないほうがサラサラして汚れも防げる』と独自の理論を語り、日ごろスキンケアをほとんどしないことを公言しています。

STARTO ENTERTAINMENTには、Kis-My-Ft2の千賀健永（けんと）さんやSnow Manの渡辺翔太さん、なにわ男子の大西流星さんなど、美容やメイクに対する意識が高い “美容男子” も少なくありませんが、光一さんは真逆の “非美容キャラ” といえます。それでも、色白できれいな肌を維持しており、驚くファンも多いのです」（同）

アラフィフになっても、“王子様” は健在のようだ。