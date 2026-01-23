大相撲初場所

大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。22日の十二日目、人気芸人が午前中から会場を訪れた様子を報告。2階席からお忍び観戦も、ABEMA中継で抜かれ「なんで見つけれるねん！」と困惑していた。

朝から国技館に来ていたのは、お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇。晴天の下、力士名が書かれたカラフルなのぼり旗が林立する国技館外で、緑のフーディーと黒キャップ姿で写真撮影した1枚をXに投稿した。

別の投稿では、ちゃんこや焼き鳥などの国技館グルメを堪能する様子も。「今場所も見逃さんかったで！満員御礼！」と綴り、2階席から「満員御礼」の垂れ幕を見下ろす場面を収めた動画もアップ。帽子にマスク姿でひっそりと観戦していたが、ABEMA大相撲中継ではその姿がキャッチされていた。

今場所は溜席にいる著名人が中継に映ることが多くあった。ただ内海がいたのは2階席だった。Xに「噂ではABEMA大相撲に映ってたらしい！ 席からの写真は載せてなく、帽子にマスクやったのになんで満員の中から見つけれるねん！ 2階の椅子席で周りにも気付かれてないのに！」と思わず困惑。「春場所は絶対バレへんからな！ できるもんなら探してみろ！ まずチケット当てなきゃ！」とリベンジを誓っていた。

内海は相撲ファンにはおなじみの存在で、テレビ朝日系『アメトーーク！』の「相撲大好き芸人」企画に出演し、相撲への愛と知識を披露し話題となっていた。



（THE ANSWER編集部）