¡ØNARUTO¡Ù´ßËÜÀÆ»Ë¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù³©¸«²¼¡¹¤é¿Íµ¤ºî²È¤¬Netflix¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤ò±þ±ç¡¡¹ë²ÚÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå
¡¡»³²¼À¶¸ç¤Î½éÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢´ßËÜÀÆ»Ë¡¢³©¸«²¼¡¹¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¢½½ÆüÁðÊå¡¢¥¢¥Í¥³¥æ¥µ¥®¤Î¹ë²ÚÉÁ¤²¼¤í¤·±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØNARUTO¡½¥Ê¥ë¥È¡½¡Ù¤Î´ßËÜÀÆ»Ë¤¬ÉÁ¤¯±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ÅÅµ¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¹ë²Ú¥Ü¥«¥íP¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤ÇºÌ¤ë²»³Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè1´ü¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦»³²¼À¶¸ç¤Î½éÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºî¤À¡£
¡¡³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ryo¡Êsupercell¡Ë¡¢kz¡Êlivetune¡Ë¡¢40mP¡¢HoneyWorks¡¢Aqu3ra¡¢yuigot¤Îï£¡¹¤¿¤ë¥Ü¥«¥íP¤ÎÌÌ¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»³²¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¾ð½ïÅª¤Ê³¨ºî¤ê¤È¡¢3D¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢Ì´¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ö¥Ä¥¯¥è¥ß¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¡¢¡È²Î¡É¤Ç·Ò¤¬¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Îå«¤ò°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¡Øµã¤¤¿¤¤»ä¤ÏÇ¤ò¤«¤Ö¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌöÆ°´¶¤¢¤ë±ÇÁü±é½Ð¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥í¥ê¥É¤È¡¢º£²ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½é¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡¢´ÆÆÄ¡¦»³²¼À¶¸çÎ¨¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È¤Î¥¿¥Ã¥°¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë»³²¼´ÆÆÄ¤¬¡¢²áµî¤ËOP¡¿ED±ÇÁü¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¶ºî¼Ô5Ì¾¡¢´ßËÜÀÆ»Ë¡¢³©¸«²¼¡¹¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¢½½ÆüÁðÊå¡¢¥¢¥Í¥³¥æ¥µ¥®¤«¤é¹ë²Ú¤Ê±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£´ßËÜÀÆ»Ë¡Ê¡ØNARUTO¡½¥Ê¥ë¥È¡½¡Ù¡Ë
¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡¡¸ø³«¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£³©¸«²¼¡¹¡Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ë
¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡¡¸ø³«¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×
¢£Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡Ê¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ë
¡Ö»³²¼À¶¸ç¤µ¤ó¤ÎÄ¶ºî²è¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê²èÌÌ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¢£½½ÆüÁðÊå¡Ê¡Ø²¦ÍÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ë
¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¼¡ª¡×
¢£¥¢¥Í¥³¥æ¥µ¥®¡Ê¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡Ù¡Ë
¡Ö·ë¹½ÇØ·Ê¤È¤«¤ÎÊý¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Îºî¤ê¹þ¤ß¡¢ÀïÆ®ÉÁ¼Ì¤ÎÎ®¤ì¤¬À¨¤¯¤ÆÌ¥Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²»³Ú¤Ë¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤ÏNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
