±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡ÙÉÍÊÕÈþÇÈ¡õÌÜ¹õÏ¡¡¢²£Éý10¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨ÆÃÂç¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬W¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤¬2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«Ä¾Á°¤È¤Ê¤ë19Æü¤«¤é¡¢Îß·×70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Ä¹·îÅ·²»»á¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¡¦´û´©4´¬¡Ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆÃÊÌ¹¹ðÁ´3ÃÆ¤¬¼Â»ÜÃæ¡£Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢26Æü¤«¤é¡Ö¿·½É±Ø¥á¥È¥í¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥ÉÆÃÂç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹¹ð¡×¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ªÎëÌÚ¹À²ð¤ÎÆ¬¤Î»æ¤Õ¤Ö¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÌÜ¹õÏ¡
¡¡¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¾ïÌëÅô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÄ¹·î»á¤¬¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¡Èµ¤¡É¤ËÉÒ´¶¤ÊÂÎ¼Á¤Ç¡¢»þ¤ËÎî¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç³ØÀ¸¡¦À¶¿åÈþ¶õ¤¬¡¢¤ï¤±¤¢¤êÁòµ·¤Ð¤«¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁòº×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤È¶¦¤Ë¡¢Î¹Î©¤Ä¿Í¤È°ä¤µ¤ì¤ë¿Í¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Îµ·¼°¡×¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®¤¹¤ë´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥É¹¹ð¤Ï¡¢²£Éý10¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃÂç¥µ¥¤¥º¡£Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÀ¶¿åÈþ¶õÌò¡¦ÉÍÊÕ¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¼¿¸¶ÎéÆóÌò¡¦ÌÜ¹õ¡£°õ¾ÝÅª¤Ê±Ç²è¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢Áòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°äÂ²¤ä¸Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦2¿Í¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ´ë²è¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡¢XÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï26Æü°Ê¹ß¡¢¸¶ºî¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¿·½É±Ø¥á¥È¥í¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥ÉÆÃÂç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹¹ð¡×
¹¹ð·Ç½Ð¾ì½ê¡§¿·½É±Ø¥á¥È¥í¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É
¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¿·½É±Ø¡¢Åì²þ»¥-À¾²þ»¥´Ö ²þ»¥³°ÄÌÏ©¡Ë
·Ç½Ð´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨·Ç½Ð³«»ÏÆü¤Ï¡¢»ÏÈ¯±¿¹Ô³«»Ï»þ´Ö¤«¤é¤Î·Ç½ÐÍ½Äê¡£
