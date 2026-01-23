¡Ø¹ñÊõ¡ÙÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡ÖºÇ¾å¤Î´î¤Ó¡×¡¡ÆüËÜ±Ç²è½é¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë´¿´î
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÏÆüËÜ±Ç²è½é¤È¤Ê¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¨²ñ¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥ÈBake Off¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Á¡¼¥à
¡¡ÆüËÜ¤Ç1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î227Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1370Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤òÀÊ´¬¡£¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢50°Ê¾å¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î±Ç²è¾Þ¡ÖÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜºî¤¬ÆüËÜ±Ç²è½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾Þ¤ÇÆüËÜ±Ç²è¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬¼çºÅ¤·¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê±Ç²è¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤ò¾Î¤¨¤ëÉôÌç¤Ç¡¢2018Ç¯¡Ø¥¦¥¤¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¡¿¥Ò¥È¥é¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡¢2020Ç¯¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤ÇÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥«¥º¡¦¥Ò¥í»á¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î10Æü¤ËÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¨²ñ¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥ÈBake Off¤Ë»²²Ã¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î50Ç¯¤ËÅÏ¤ë¿ÍÊªÁü¤Îºî¤êÊý¤ä¡¢²ÎÉñ´ì¤Îò£¤äÇòÅÉ¤ê¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î±Ç²è¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö3·î15Æü¤ËÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æí÷¤·¤¯°é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Þ¤Ç¤òÌ¥Î»¤·¡¢²æ¡¹¤ËÂç¤¤¤Ê¤ë¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¡¢ºÇ¾å¤Î´î¤Ó¤À¡£¤Ê¤ó¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËÀîµþ»Ò¡Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë¡¢ÆüÈæÌîÄ¾Èþ¡Ê²ÎÉñ´ì¥á¥¤¥¯¡Ë¡¢À¾¾¾Ãé¡Ê²ÎÉñ´ì¾²»³¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿»ö¤ÏËÜÅö¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£Â¾ºîÉÊ¤Î¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿»ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÎÉñ´ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÇòÅÉ¤ê¤Î¥á¥¤¥¯¡¢²ÎÉñ´ì¤«¤Ä¤é¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿»ö¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ50Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎ®¤ì¤ÎÉ½¸½¤âÉ¾²Á¤·¤ÆÄº¤±¤¿»ö¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿»ö¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
