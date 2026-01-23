Âà¾ì½èÊ¬¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¹Ô¤«¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î´Ú¹ñÂåÉ½DF¥¥à¡¡¡Ö¿À¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
21Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ç½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿64Ê¬¤Ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆü2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢30Ê¬¶á¤¯¤ò°ì¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤¬Âà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«º£¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é»ÄÇ°¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ò½Ð¤ë»þ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æµß¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¥¥à¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ð¡¼¥ë¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£Èà¤Ï»î¹çÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ2²ó¤·¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2²ó¤È¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¾¯¤·´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡ØBild¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£