マネーリーグで順位を大きく落としたマンU 放映権収入の減少が大打撃「今季も改善しないだろう」
デロイト・トーマツ・グループは、24-25シーズンのデロイト・フットボール・マネーリーグを発表した。これは収益の大きなクラブをランキングした長者番付だ。
1位はレアル・マドリード、イングランド勢で最上位は5位のリヴァプールとなっており、昨年4位だったマンチェスター・ユナイテッドは順位を落として8位となったことがニュースとなった。マンUの収益は7億9310万ユーロとなっていて、11億6100万ユーロを記録した1位のレアルとは3億ユーロ以上の開きがある。6位マンチェスター・シティ、7位アーセナルもマンUの収益を上回った。
最大のダメージは放映権収入の減少だという。リヴァプール、シティ、アーセナルはいずれも、マンUの1億8000万ポンド（2億680万ユーロ）を少なくとも1億ポンド以上上回っているという。チャンピオンズリーグに出場できなかったこと、リーグで15位に終わったことが大きな打撃となっているようだ。
同紙は25-26シーズンもマンUの数字は「改善しないだろう」と報じている。理由は明らかで、ヨーロッパのコンペティションへの出場がないうえにカップ戦もすべて敗退しており、残り試合が少ないからだ。チャンピオンズリーグ出場権を取り戻すことが来季以降の収益改善のひとつのカギになるはずだが、現在5位のマンUは出場権を得ることができるだろうか。