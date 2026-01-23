ミラノ・コルティナ五輪代表に内定したスキージャンプ女子の４選手が２３日、札幌市内で記者会見を開き、本番に向けた抱負を語った。

丸山希（北野建設）は「初めての五輪になるけど、自分のジャンプを出し切れるように精いっぱい飛んできたい」と意気込んだ。

今季ワールドカップ（Ｗ杯）６勝で総合２位につけ、金メダル候補と期待される丸山。「小さい頃から金メダルを取りたいと思って練習を重ねてきた」と明かしつつ、「金メダルはもちろん目標だけど、いいジャンプをして、その先に結果がついてきてくれれば」と自然体を強調した。

長年女子ジャンプを引っ張ってきた高梨沙羅（クラレ）と伊藤有希（土屋ホーム）は４大会連続の出場。高梨は「全ての五輪に多くの思い出がある。４年間の積み重ねを出し切れる舞台にしたい」と意気込み、伊藤は「今まで携わってくださった皆さんの思いと共に、五輪の空で飛ぶことができれば」と語った。

３大会連続となる勢藤優花（オカモトグループ）は「４年間ジャンプをする日常と環境を作ってくれた全ての皆様に感謝して頑張りたい」と抱負を述べた。

日本選手団副団長を務める原田雅彦全日本スキー連盟会長は「この４選手は結果だけでなく日本女子らしい粘り強さ、挑戦する姿勢を世界に示してくれるものと確信している」と期待を寄せた。