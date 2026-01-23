俳優の沢口靖子が２３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。

沢口が主演する同局系連続ドラマシリーズ「科捜研の女」がこの日放送の「科捜研の女 ＦＩＮＡＬ」（午後８時）で幕を下ろす。

同作品は、京都府警科学捜査研究所（通称・科捜研）の法医研究員・榊マリコ（沢口）を中心とした研究員たちが法医、物理、化学、文書鑑定などの専門技術を武器に事件の真相解明に挑む姿を描き、「最新の科学捜査テクニック」と「人間ドラマ」が絡み合うミステリー。１９９９年の放送開始から２６年。この日の「ＦＩＮＡＬ」で区切りを迎える。

番組では、かつて同作品に出た経験のある金曜コメンテーターを務める長嶋一茂が「科捜研の女」がＦＩＮＡＬを迎えることに「ファイナルって寂しいんだよね」と惜しみ「ファイナルの後、『ネオ』っていうことで復活でもありますからね」と熱望すると、司会の羽鳥慎一アナウンサーも「全然あります。『やっぱり科捜研』でもいいです」と提案した。

長嶋は「やっぱり科捜研ネオでぜひ私もまた出てたいなって勝手に思ってますけどね」と追随し、羽鳥アナは「内藤（剛志）さんもどこかでおっしゃってますよね。皆さんの希望があれば、どんな形でもっていうのありますから」と明かし「『どうしても科捜研』…でもタイトルいくらでもありますから」とし「一回区切りをつけてまたリターンっていうのは、全員が望んでいますから」と繰り返し復活を熱望していた。これに沢口は「ありがとうございます」と笑顔で感謝していた。