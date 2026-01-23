お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。仲良しの人気コメンテーターから夫婦の子育ての奮闘ぶりを明かされる場面があった。

この日は“ママ友”だという元衆院議員の金子恵美氏とそろって登場。青木は11歳と10歳の息子を、金子氏は9歳の長男を育てる母だけに、話題はほぼ子育ての話になると言い、金子氏は「学校の話とか。（青木の息子の）お兄ちゃんが6年生なので、（学年が）上がって行ったらどうなっていくとかいうことをアドバイスとか」をもらっていると打ち明けた。

青木は「先輩面して」と照れたものの、金子氏は青木について「凄い子育て頑張っているんです。子育てというか、学校の保護者の役員とかもやっているし」と証言。青木は自ら進んでやっているのか聞かれ「いろんな経緯があるんです」と謙虚に語った。

金子氏はさらに「パパも凄い。矢部さんも学校行事に凄い積極的に参加されているし、ほかのママ友の話によれば、お兄ちゃんのサッカーの練習とかにもよく、毎回」と紹介した。

MCの「ハライチ」澤部佑が「プライベートで“やべっちFC”なんですか」と驚くと、青木は「そうです、そうです」と大きくうなずいた。