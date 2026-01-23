3日間で55cm“最強寒波”で恵みの雪?「かまくらレストラン」オープン メニューに地元の伝統野菜やブランドポーク使用した「のろし鍋」 長野・飯山市
23日現在、大寒波がやってきていますが、恵みの雪になったところもあります。
長野・北部の飯山市で先週、急ピッチで作業が行われていたのは、冬の風物詩「かまくらレストラン」作り。
空気を入れたバルーンの上に、降ったばかりの雪を除雪機で吹き付けて、スコップなどで固めていきます。
2026年の飯山市は、例年に比べて雪不足でかまくら作りは難航。
しかし、今回の大寒波で飯山市は22日までの3日間で55cmの雪が降り、かまくらは21日に完成しました。
この雪を生かしてきれいな仕上がりにすることができ、まさに“恵みの雪”となりました。
かまくら応援隊・森勝さん：
（雪が降る前は）まだまだきれいな雪でとはいかなかったが、この雪が逆にうちの方では恵みの雪。ありがたい雪（になった）。
そして、「レストランかまくら村2026」は23日午前10時にオープン。
地元の伝統野菜やブランドポークを使用した「のろし鍋」を楽しむことができるそうです。
ちなみに、「のろし鍋」のセットには地元産のコシヒカリで作られたおにぎりがついているそうです。