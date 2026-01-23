ソフトバンクの周東佑京内野手（２９）が２３日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５年総額２０億円プラス出来高でサインした。昨季は負傷離脱の影響で９６試合の出場にとどまったが、リードオフマンとして打率２割８分６厘、３本塁打、３６打点、３５盗塁をマークして３年連続４度目の盗塁王を獲得。選手会長として随所に存在感を放ち、リーグ連覇と５年ぶりの日本一に大きく貢献した。

周東は昨オフに初の大台突破となる年俸１億１０００万円で更改。主力として着実に実績を積み重ね、今シーズン取得見込みの国内ＦＡ権も考慮されて、球団が「チームの顔」である周東に最大の誠意を見せた形だ。大型契約に慢心は一切なく、責任感たっぷりに「契約が始まる今年がすごく大事になる。周りの目もある」と語り、新シーズンは１４３試合フルイニング出場を目標に掲げた。

育成入団からの立身出世を果たした２９歳は「４００万円スタートでね…よくここまできた」と感慨深そうだった。なお、この日の会見では今季から外野手登録になることも発表され、リーグＶ３とＷＢＣ連覇に向けて心機一転で臨む。（金額は推定）