1920Ç¯Âå¤«¤é30Ç¯Âå¤ÎÂçºå»Ô¤Ï¡ÖÂçÂçºå¡Ê¤À¤¤¤ª¤ª¤µ¤«¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂçÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í¸ý¤ÇÅìµþ¤òÈ´¤¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åí»³³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤ÎÄ¹ºêÎåÏ¯ÀèÀ¸¡Êºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä¹ºêÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÂçÂçºå¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ-Åìµþ¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤È¥í¡¼¥«¥ê¥Æ¥£¤ÎÁÓ¼º¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¶Ñ¼ÁÀ¤ò¡È´ØÀ¾¡É¤ËÃµ¤ë¡½¡½¡£Ä¹粼ÎåÏ¯¡ØÂçÂçºå¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¡Ù
´óÀÊ¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³À
Åö»þ¤ÎµÈËÜ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¸½Âå¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é³µ´Ñ¤·¤¿¤¤¡£
¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢µÈËÜ¤ÏÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¤Ï¤Æ¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇµÈËÜ·Ý¿Í¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¸½Âå¤³¤½µÈËÜ¶½¶È¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏµÈËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆóÅÙÌÜ¤Î½Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢1920Ç¯Âå¤«¤é30Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¸½ºß¤ÈÆ±Åù¤«¡¢»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø½÷¶½¹Ô»ÕµÈËÜ¤»¤¤¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉ¾ÅÁ¤ä¡¢ÄÌ»Ë¤Ë¶á¤¤¡ØµÈËÜ¶½¶È»Ë¡Ù¡¢»³ºêË»Ò¤Î¾®Àâ¡Ø²Ö¤Î¤ì¤ó¡Ù¡¢£Î£È£Ë¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ°ìÈÌ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¾ðÊó¤À¤±À°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
µÈËÜ¶½¶ÈÈ¯Å¸¤Î¤¢¤é¤Þ¤·
µÈËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ï1912¡ÊÌÀ¼£45¡ËÇ¯¤ËµÈËÜÂÙ»°¡ÊËÜÌ¾¤ÏµÈÊ¼±Ò¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¡¢¤»¤¤¤¬Åö»þ·¹¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÂèÆóÊ¸·Ý´Û¤È¤¤¤¦´óÀÊ¤Î±Ä¶È¸¢¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
¤³¤Î´óÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçºåÅ·ËþµÜ¤ÎÎ¢¼ê¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÅ·ËþÈ¬¸®¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê8¸®¤Î´óÀÊ¤¬¤Î¤¤ò¤Ä¤é¤Í¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏµÈËÜ¶½¹ÔÉô¤òÌ¾¾è¤ê¡¢°Â²Á¤Ç°ìÈÌ¼õ¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï©Àþ¤ÇÀ®¸ù¡£¼¡¡¹¤Ë´óÀÊ¤òÇã¼ý¤·¡¢Á´À¹´ü¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç20¸®°Ê¾å¤Î´óÀÊ¤ò½êÍ¤¹¤ëµðÂç´ë¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
µÈËÜÂÙ»°¤Ï¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀµÈËÜ¤»¤¤¤ä¤½¤Î¼ÂÄï¤Ç¤¢¤ëÎÓÀµÇ·½õ¡¢ÎÓ¹°¹â¤é¤¬·Ð±Ä¤òÃ´¤¤¡¢1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÅìµþ¤ËÀõÁð²Ö·î·à¾ì¤ò³«¤¯¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤¬¶î¤±Â¤Ç¤¿¤É¤Ã¤¿µÈËÜ¶½¶ÈÈ¯Å¸¤Î¤¢¤é¤Þ¤·¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇµÈËÜ¤¬µò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾ïÀß¤Î´óÀÊ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾¯¤·ÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
´óÀÊ¤Î¼Ò²ñÅª°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏÁ´À¹´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿
Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï´óÀÊ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Íî¸ì¤äÌ¡ºÍ¤À¤±¤ò±éÌÜ¤È¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤Ç¤âÍî¸ì¤Î´Ö¤Ë¶Ê·Ý¤Ê¤É¤¬±éÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Î´óÀÊ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£´î·à¡¢·õ·à¡¢Ï²²ÖÀá¤ä°ÂÍèÀá¤Ê¤É¤Î²Î¤â¤Î¡¢±Ç²è¾å±Ç¡¢¤Ï¤Æ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊÊõÄÍ²Î·à¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÎÉ÷¤Î½Ð¤·Êª¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¸«À¤Êª¤¬´óÀÊ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ä¶È·ÁÂÖ¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¶á¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢·Ý¿Í¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤è¤¯»÷¤¿¤â¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢È¾Ê¬¤ÏÀµ²ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼Ò²ñÅª°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢´óÀÊ¤Ï¸ä³Ú¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Âçºå»Ô¼Ò²ñÉô¤¬1923Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Øñ±²ËÀ¸³è¤Î¸¦µæ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âçºå¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾ïÀß¤Î¸ä³Ú»ÜÀß¤Ï¼Çµï¤¬16·ï¡¢³èÆ°¼Ì¿¿¡Ê±Ç²è¡Ë¤¬35·ï¡¢´óÀÊ¤¬69·ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬6·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ´óÀÊ¤Ç¼Çµï¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢±Ç²è¾å±Ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Î¸ä³Ú¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î´óÀÊ¤Î¼Ò²ñÅª°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏÁ´À¹´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¶á¤¤¡£
´óÀÊ¤Î±éÌÜ¤Ï¸å¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤
¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Þ¤À¿·¤·¤«¤Ã¤¿1965Ç¯¤Ë¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î²ÃÆ£½¨½Ó¤Ï¡Ø¸«À¤Êª¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¡Ù¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥»¥ë¥Ç¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÃø½ñ¡ØÌ±½°·Ý½Ñ¡Ù¡ÊPublic Arts¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ëÄ°³Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¥¤¥·¥ç¥ó»Ë¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¡¢¥ô¥©¡¼¥É¥ô¥£¥ë¡Ê´óÀÊ±é·Ý¡Ë¤ä¥¸¥ã¥º¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÅÁÅý¤¬ÊüÁ÷¤È¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤ï¤º¤«ÆóÀ¤µª¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤¨¡¢ÊüÁ÷¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Î»ëÄ°³ÐÊ¸²½¤ÎÅÁÅý¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Ç¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯·¡¤·¤¿¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°³Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¥¤¥·¥ç¥ó¤Î½ô·Á¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÎÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê²ÃÆ£½¨½Ó 1965¡§7ÊÇ¡Ë
¼ÂºÝ¡¢´óÀÊ¤Î±éÌÜ¤Ï¸å¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡£´óÀÊ¤È¥Æ¥ì¥Ó¤òÏ¢Â³Åª¤ËÂª¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âçºå¤Î´óÀÊ¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¡¢´ØÅì¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿º¢¤ÎµÈËÜ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÍðË½¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Âçºå¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÆÈÀê¤·¡¢´ØÅì¤Ë¤â¶É¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëµðÂç¸ä³Ú»º¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò°ì¤Ä¤Î´ë¶È¤¬Ê£¿ôÆÈÀê¤¹¤ë¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«ÍÍ¡¹¤ÊÎ±ÊÝ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¸ä³Ú¤ÎÈ¯¿®¸»¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤µ¤Û¤ÉÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎµÈËÜ¤¬¸½Âå°Ê¾å¤ËÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
