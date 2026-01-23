解剖学者の養老孟司先生は2020年に心筋梗塞、2024年には小細胞肺がんを罹いました。抗がん剤と放射線治療により一度は回復したものの、2025年3月には再発がんが見つかり、現在も治療を続けています。今回はそんな養老先生と、その教え子で東大病院放射線科医師の中川恵一先生による共著『病気と折り合う芸がいる』から一部を抜粋し、養老先生へのインタビューをお届けします。

すべてのことはつながりがある

がんになると「どうして俺が？」という気持ちになる人が多いそうです。

僕の主治医の１人である中川恵一さんも、ご自身に膀胱がんが見つかったとき、そんな気持ちになったと言っていました。

がんだけでなく、自分の身に起こっていることは、ひもがつながっているように理由があります。

わらしべ長者じゃないですけど、すべてのことはつながりがあって、今の結果になっているわけです。

世の中のことはほとんどわからない

ところが自分が期待していた結果が出ないと、その現実を見たくないという人がいます。若い人ではそれが普通になっているようです。

若い人がそう考えてしまうのは、世の中のことはすべてわかるものだと、思い込んでいるからではないでしょうか。

世の中のことはほとんどがわかりません。

ところが、現代は情報化社会だから、「わかるはずだ」と思えることがどんどん増えていきます。そんな状況なのに、結局はわからないので、不安を感じたり、イライラするのではないでしょうか。

脳化社会

それを僕は「ああすればこうなる」と言っています。ああすればこうなる、こうすればああなる、物事を理解する方法はそれだけだと思っているのでしょう。

本当はわからないはずなのに、わかるようにわかるようにと、人々に錯覚を与え続ける。

それが、僕が言っている「脳化社会」です。



虫の研究も、やればやるほどわからなくなります。そうなるのは最初からわかっていることなんですけれども。

脳化社会を生きている現代人

自分でわかっているつもりになっているだけならかまいませんが、それを人から押しつけられたらたまりません。

トランプ大統領を見ていると、それがよくわかります。彼もその意味で、脳化社会を生きている現代人です。

彼はすべてがわかると思って大統領をやっています。自分の力で、ロシアとウクライナの戦争やイスラエルのパレスチナ自治区ガザ攻撃もすべて解決できると思っています。でもそうはいかないと思います（25年10月、トランプ氏の仲介でガザ停戦が合意されたが、その後もイスラエルの攻撃は続いた）。

