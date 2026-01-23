ºäÅì¶Ì»°Ïº »ä¤¬¡Ö¿·ºî²ÎÉñ´ì¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¤ï¤±¤Ï¡¢¸ÅÅµÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÎÉñ´ì¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎºäÅì¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¡£±é½Ð¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢¿·ºî²ÎÉñ´ì¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡½¡½¡£È¯ÇäÃæ¤ÎËÜ»ï¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ëµ»ö¤òÀè¹Ô¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÎ´»Ë¡¡¹½À®¡§¼ÄÆ£¤æ¤ê¡Ë
½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇË»¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÄ©Àï¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº½±Ì¾¡¦Ï»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼ Æ»À®»û¡Ê¤¤ç¤¦¤«¤Î¤³¤à¤¹¤á ¤É¤¦¤¸¤ç¤¦¤¸¡Ë¡Ù¤Î»°¿Í²Ö»Ò¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤Ë»ä¤â²Ã¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ»À®»û¤ò»ä°ì¿Í¤ÇÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤Êý¤È°ì½ï¤Ë¡¢ºÆ¤Ó²Ö»Ò¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ8·î¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬±é½Ð¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢¿·ºî²ÎÉñ´ì¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»à¤ÎÌ¿¤òµá¤á¤ÆÅÁÀâ¤ÎÉÔ»àÄ»¤òÊá¤é¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆó¿Í¤Î²¦»Ò¤È²Ð¤ÎÄ»¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Ç¡¢²Ð¤ÎÄ»¤Ï¿Í´Ö¤Ë¡Ö±Ê±ó¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ä¥í¥·¥¢Ì±ÏÃ¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ÎÌ¾ºî¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÎ¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤ºËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö²Ð¤ÎÄ»ÅÁÀâ¡×¤ò¤¼¤Ò²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤·¤¿¤¤¡¢¤È¿ôÇ¯Á°¤«¤é¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ºî²ÎÉñ´ì¤Î²ÄÇ½À
»ä¤¬¡Ö¿·ºî²ÎÉñ´ì¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¤ï¤±¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸ÅÅµÅª¤Ê²ÎÉñ´ì¤ÎÍÍ¼°¤ä¼êË¡¤ò¤È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÎÉñ´ì¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ1969Ç¯¤Ë¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ØÄØÀâµÝÄ¥·î¡Ê¤Á¤ó¤»¤Ä¤æ¤ß¤Ï¤ê¤Å¤¡Ë¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢»°ÅçÀèÀ¸¤¬½ã¸ÅÅµÍÍ¼°¤Î²ÎÉñ´ì¤ÎµÓËÜ¤ò¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Îºî²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¡¢»ä¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÅª¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍÍ¼°Åª¤Ë¤ÏÄêµÁ¤·¤Ë¤¯¤¤ºîÉ÷¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î²»³Ú¤ä±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢°áÁõ¤âºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤É¤ì¤À¤±´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ç¯Ëö12·î¤Ë¤ÏºÆ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿·ºî²ÎÉñ´ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾ï¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸¬µõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºäÅì¶Ì»°Ïº¤µ¤ó
¥é¥ó¥×¤À¤±¤Î¤Û¤Î°Å¤¤¶õ´Ö¤Ç
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±µï¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¸÷¤òÊü¤ÄÅÅµå¤Î¥é¥ó¥×¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼¼Æâ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó²¿¥õ½ê¤«¤ÏLED¾ÈÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥×¤À¤±¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Î°Å¤¤¶õ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎÁà¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°ì¿Í¤ÇÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤â¡¢¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸ÅÅµ¤äÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÀè¤Î²ÎÉñ´ì³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£