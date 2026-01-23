近年、日本の伝統文化や価値観にあらためて関心が集まっています。その根底に流れるのが「自然と共に生き、違いを受け入れ、調和を尊ぶ和の心」と話すのが、山陰地方で呉服店「和想館」を営む、和と着物の専門家・池田訓之さんです。分断や対立が目立つ現代社会において、この精神は私たちにどのような示唆を与えてくれるのでしょうか。日本文化が世界を惹きつける理由と共に、これからの生き方へのヒントを解説いただきました。

* * * * * * *

800年周期で訪れる文明の転換

私は大学時代には毎日京都駅を利用していました。その当時の京都駅は、通勤通学の人が行きかう中に外国人はまばらでしたが、昨今の京都駅は外国へ行ったような錯覚に陥るくらいに外国人で溢れています。

私が学生の頃の外国人の日本への旅行客数は233万人（1985年)、それが2024年には3687万人と当時の10倍以上になっているから、景色がこのように変わるわけですね。

今、まさに日本ブームが到来しています。

この日本ブームの到来を35年以上も前に予見されていた方がいらっしゃいました。それは私が30年前に着物の仕事に就いたときの話です。

私自身の歩みを記せば、司法試験に10年挑戦するも合格できず、人生をやり直そうと考えていた時、家業の着物屋を継いだ友人から「うち（着物屋）で働かないか？」と声をかけてもらいました。

それで着物の道へ進む意味を見つけようと本を読み漁っていたところ、京都大学の岸根卓郎教授が書かれた「文明論」（東洋経済新報社、1990年刊）という一冊に出会います。

その中で岸根教授は、「人類文明は、二極対立の宇宙法則によって東西文明の二極に分かれ、〜 時計仕掛のように正確に周期交代を繰り返し永続できる」(「文明論」増補版６頁)。その時計仕掛けのような周期が「800年」であり、「今回の新東洋文明の最初の担い手(発火先)は間違いなく日本であろう」(25頁)と説かれていたのでした。

私は、この文章に触れて、世界が注目する日本文明、その根底に流れているのが和の心、そして着物は和の心の結晶である、だから私は、着物を通じて和の心を世界へ発信するために、この仕事をやるんだ！と自分の使命を感じました。

そして10年後に独立起業し、20年後の2015年には、世界の日本ブームに応えようと、業界初の海外店舗「WASOUKAN LONDON」をオープンさせました。

日本ブーム、そこには漫画ブームもあると思いますが、伝統文化への注目もその一因だと思います。

日本の伝統文化が世界から評価される理由

第一に、日本の伝統文化には「自然との共生」という普遍的なテーマが流れています。

万物に神が宿っているという「八百万の神」の世界観を根底にもつ我々日本人は、山や川など自然への敬意を抱き、季節を細やかに感じ取る感性を育んできました。

例えば、私が日々扱う着物には、たくさんの自然界を映した文様が描かれていますが、全て意味があります。

「さくら」は、「さ神」さまという豊作をもたらす神様が宿る木。雨や雷をもたらす「雲」には偉大な神が宿る。「青海波」は永遠を現すなどなど、日本人は自然に神様が宿ると信じ、共に生きてきたのでした。

人間のエゴが招いた気候変動が深刻化する現代において、この自然観は世界を救う道しるべになると注目を集めているのです。

第二に、日本の伝統文化の中心には「調和」の精神があります。日本人は、万物すべてに神性を感じるので、自己の主張よりも、周囲との「調和」を重んずるのです。

茶道の「和敬清寂（わけいせいじゃく）」、能や歌舞伎の間（ま）の美学、折形や礼法の所作に至るまで、すべてが相手や場の調和を図る姿勢で貫かれています。

ロンドンで着物店を営んでいたときには、定期的に茶道の体験講座を開いていました。

「扇子を自分の前におくことで、手前に下座、向こうに上座を創り、茶室や相手への尊敬や謙譲を表すのです」など茶道の所作を解説すると、参加されたヨーロッパの人たちからいつも感嘆の声がもれてきました。

分断が深刻さを増す世界において、調和を重んずる日本文化は、分断をうめる潤滑油として、新鮮に映るのです。

第三に、美意識の高さと丁寧な仕事も魅力です。和食の繊細な盛り付け、伝統工芸の緻密な技、また職人の仕事に込められた精神などです。

針というほんとうに小さな物一つが使えなくなっても、我々日本人は、「針供養」といって、針に宿る魂の成仏を祈ります。この小さな物にまで配る畏敬の精神が、高い美意識や丁寧な仕事を実現しているのです。それは、空間を隅々まで美しく照らし、人の心を整えてくれます。



（写真提供：Photo AC）

日本の伝統文化は、派手さや強さよりも静けさと深さを重んじます。そこに、精神的な豊かさを求め始めた世界が強く共鳴しているのです。

世界をつなぐ横糸としての「和の心」

さまざまな考え方があるとは思いますが、おおむね西洋文明の世界では、全能の神がこの世を創造し、自分に似せて人間を創り、人間に利用させるために自然を創ったという、「神→人間→自然」と3者を縦関係に捉えています。

神に最も近い生き物である人間は、自然に挑み、開拓し進化を成し遂げてきました。

人間同士の間でも、競争の中でより優れたものが出現し、進化の方向に世界を牽引した。それは前へ前へと、個々が前進し続ける時代でした。

でもその結果、気が付けば、国同士の、あるいは人間同士の分断、格差を生んでしまったように思います。

日本の伝統文化など日本文明の根底に流れる思想は、万物に神様が宿ると信じ、自然や人との共生、調和を重んじるという和の心です。それは、神と人と自然が同列でめぐる関係です。

縦糸ばかりが伸びていく現代社会を、束ねる横糸としての役割が、日本文化に期待されているのです。

そして、和の心は「争いを避けること」ではなく、「違いを認めながら調和させる」積極的な姿勢です。例えば、「唐草文様」という着物の文様は、ギリシャのパルテノン神殿（紀元前５世紀）に由来しますし、そもそも着物自体も中国の「呉」時代の服に由来するから「呉服」と呼ばれるのです。日本では古来、多様な外来文化を拒まず受け入れ、変容させ、自国の文化として育ててきたのです。

国と国、人と人の間に橋をかけるのは、武力でも経済力でもありません。相手を理解し、尊重し、活かし合う心──それこそが「和の心」なのです。

和の心が導くこれからの生き方

では、この和の心が広まると、私たちの生き方にどのような示唆を与えてくれるのでしょうか。

第一は、「自分と向き合う時間の大切さ」という示唆です。茶道や写経、着物を着る所作など、日本の文化には自分の呼吸や姿勢を整える場面が多くあります。これらは、情報に追われ、スピードに振り回されがちな現代人に「心を静める時間」を取り戻させてくれます。



（写真提供：Photo AC）

第二は、「人との関係を丁寧に育てる姿勢」という示唆です。挨拶、贈り物、礼法──どれも人間関係を美しく保つための知恵です。対話が減り、誤解が増える時代こそ、こうした文化が再び力を取り戻しているのです。

第三は、「自然と共に生きる」という示唆です。季節を感じる生活や、ものを長く大切に使う精神は、持続可能な社会の礎となる価値観です。

そして結果的に、「自分だけの幸福ではなく、まわりも幸せにする」という生き方へと導いてくれます。争うよりも調和する、奪うよりも分かち合う、急ぐよりも味わう──こうした生き方が、文明の転換期における新しい幸福の形の提案なのです。

世界に向けて発信していくことが求められているのでは

あらためて、日本の伝統文化に流れる和の心は、国境を越え、人と人、文化と文化を柔らかく結びつけ、より豊かな未来への道筋を示してくれる希望の光として、世界の注目を集めています。



（写真提供：Photo AC）

私は、着物という日本の伝統文化を伝える仕事をしていて、多くの日本の方が日本の伝統文化に関心が少ないことを残念に感じています。

逆に、日本の中で日本人自身が和の心に反した振る舞いを、年々加速度的に重ねているようにも。

今、この時代を生きる私たち日本人には、その伝統文化に宿る心根を見直し、いま一度身に着けて、世界に向けて発信していくことが、求められているのではないでしょうか。