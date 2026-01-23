石田ひかり、「子育て終了組」俳優仲間2人と“貴重”な3ショット「尊いお三方」「うわぁ素敵」「キラキラしてますね」
俳優の石田ひかり（53）が22日、自身のインスタグラムを更新。俳優仲間と過ごした楽しい夜のひとときを報告し、“貴重”な3ショットを公開した。
【写真】石田ひかり＆西田尚美＆清水美砂「子育て終了組」の“貴重”な3ショット
石田は「週2のペースで会ってる尚美さんがほんっとーにお久しぶりの清水美砂さんを繋いでくれた！」とつづり、俳優の西田尚美（55）、清水美砂（55）との3ショットをアップ。笑顔でぎゅっと寄り添う3人の姿が収められている。
気の置けない友人との「子育てが終わった事を実感する日々 開放感に満ち溢れた素晴らしい夜」を過ごしたようで、「子育て中の皆さん 大変なことも出来るだけ楽しんで、頑張ってください！こんな夜が、皆さんに必ず戻って来ます!!」と伝えた。
ハッシュタグでは「#ゲレンデが溶けるほど恋したい #29歳の憂鬱パラダイスサーティー #清水美砂さん #子育て終了組」と添えている。
この“仲良しショット”に、「うわぁ素敵なお写真」「素敵な御三方 見れて嬉しいです」「尊いお三方」「みなさんキラキラしてますね」「たのしそう」などの声が寄せられている。
